Sivas’ın çeşitli ilçelerinde milli ağaçlandırma günü etkinlikleri düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Karaibrahim Kültür ve Doğa Parkı ağaçlandırma sahasında fidan dikimi geçekleştirildi.

Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkan Vekili Salih Uludağ, kurum amirleri, güvenlik güçleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda çeşitli türde fidanlar dikilerek can suyu verildi.

Ulaş’ta 20 bin fidan

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Alparslan Sözen, 7 bin fidanın ilçe merkezinde, 13 bin fidanın ise köylerde dikileceğini söyledi. Böylelikle ilçede 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür eden Sözen, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla ilçemizde kurum çalışanları, kolluk güçleri, öğrenciler ile birlikte çam fidanı dikmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir ülkenin en önemli yerüstü kaynaklarından olan ormanlar, doğal dengenin korunması ve yaşamın sürdürülmesinde hayati öneme sahiptir" dedi.