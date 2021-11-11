Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, çok sayıda öğrenci jandarmanın faaliyetlerinin anlatılması amacıyla Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına davet edildi.

Jandarmanın araçlarıyla okullardan alınıp ilçedeki jandarma komutanlığı yerleşkesine getirilen öğrencilere, jandarmanın yürüttüğü faaliyetler anlatıldı.

Etkinlikte balon, Türk bayrağı ve boyama kitabı hediye edilen öğrencilere askerlerin faaliyetleriyle ilgili film de izletildi.

Etkinlikte, jandarma bomba arama köpeği "Öfke" de eğitmeni uzman çavuş Mürsel Ergişi'nin komutlarıyla öğrencilere gösteri sundu.

Gösteride ilk olarak kutuya saklanılan bomba ve silahı bulan Öfke daha sonra patisiyle öğrencileri selamladı.

Alandaki atlama rampaları, boru ve köprüden oluşan parkuru başarıyla tamamlayan "Öfke" öğrencilerden büyük beğeni ve alkış aldı.