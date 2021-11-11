İstanbul Ataşehir'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğradıktan sonra ağır yaralanan 28 yaşındaki Başak Cengiz, yapılan tüm müdahelere kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Vahşice katledilen Cengiz'in cansız bedeni bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Cengiz'in cansız bedeni defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Annesi sinir krizi geçirdi

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde genç mimarı son yolcuğuna uğurlamak için gelen yakınlarını acılı halleri ise yürekleri dağladı. Kızını kaybetmenim acısına dayanamayan anne Reyhan Cengiz sinir krizi geçirdi.

Acılı anneye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, Başak Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak ise suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek feryat etti.