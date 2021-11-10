Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 19:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samuray kılıçlı saldırgan tutuklandı
Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren saldırgan tutuklandı.
İstanbul’un Ataşehir semtinde lüks bir sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz’e yanında taşıdığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.
Aldığı kılıç darbeleriyle ağır yaralanan genç kadın yere yığıldı. Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılan Başak Cengiz kurtarılamadı.
Saldırgan evine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: İstanbul
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