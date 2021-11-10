Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 18:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Onuncu kattan atladı, caddede yürüyen kişinin üzerine düştü
Elazığ'da 10 katlı bir binanın terasından atlayan yabancı uyruklu kadın, yoldan geçen bir kişinin üzerine düştü.
Bir iş merkezinin 10'uncu katındaki terasında oturan yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre, bir süre telefonla konuştuktan sonra aşağı atladı. Kadın, o sırada caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Olayda her iki kişi de ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Atlayan kadın hayatını kaybetti
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yabancı uyruklu kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tedaviye alınan V.G.'nin ise hayati tehlikesi devam ediyor.
Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
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