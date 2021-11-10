Bir iş merkezinin 10'uncu katındaki terasında oturan yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre, bir süre telefonla konuştuktan sonra aşağı atladı. Kadın, o sırada caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Olayda her iki kişi de ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Atlayan kadın hayatını kaybetti

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yabancı uyruklu kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tedaviye alınan V.G.'nin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.