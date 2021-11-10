Marmaris Serçe Limanı açıklarında bir balıkçı, dün akşam saat 20.30 sıralarında 158 hattını arayarak denizde can salı üzerinde sürüklenen kişiler olduğunu ihbar etti.

Sınırda devriye gezen Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı hücum botu bölgeye hareket etti.

10 dakika sonra Serçe Limanı açıklarına gelen ekipler, can salının yerini tespit ederek yanaştı.

Ekipler, batmak üzere olan can salından 57 düzensiz göçmeni kurtararak Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirdi.

Kimlik tespiti ve doktor kontrolünün ardından Suriye uyruklu düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.