Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hissedilir derecede azalan hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren yeniden mevsim norlalleri civarına yükselecek.

5 il için zirai don uyarısı

Meteoroloji, hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek olan Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 00.00 ile 09.00 saatleri arasında, Kayseri'nin güney ve doğusunda kuvvetli olmak üzere, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde orta kuvvette zirai don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde, çiftçilerin ve ilgililerin yaşanması beklenen zirai don nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

Öte yandan, Akdaniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun Toroslar kesiminde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.