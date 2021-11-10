Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 18:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hanlar Geçidi karla kaplandı
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Hanlar Geçidi beyaza büründü.
Digor'da öğleden sonra başlayan yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu.
Kars-Digor yolundaki 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi, kar yağışıyla beyaza büründü.
Zemini karla kaplanan kara yolunda sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Etiketler: Kar Yağışı Kars Meteoroloji
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