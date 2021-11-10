Duruşmada söz alan tutuklu sanık Güler, 20 yıllık esnaf olduğunu, bilerek isteyerek kimsenin ölümüne sebebiyet vermesinin söz konusu olmadığını ifade ederek, cezaevine girdiğinde başlayan annesinin rahatsızlandığını giderek arttığını söyledi.

Etil alkol sattığının kabul eden Güler, savunmasında, "Bunu da yasal izinler içerisinde sattım. Benim herhangi bir şekilde dükkanımdan alışveriş yapan birinin, yanlış yönlendirme yaparak, alkol olarak tüketilemeyecek bir maddeyi tüketmesini sağlamam söz konusu değildir. Ölen kişiyle alakalı üzüntümü de bildirdim. Ancak onun ölümüyle alakalı bir durumum söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.