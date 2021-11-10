Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte içkiden ölüme 25 yıl hapis
[Fotoğraf: AA]
Kartal'da sahte içkiden bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Güngör Güler'in 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Duruşmada söz alan tutuklu sanık Güler, 20 yıllık esnaf olduğunu, bilerek isteyerek kimsenin ölümüne sebebiyet vermesinin söz konusu olmadığını ifade ederek, cezaevine girdiğinde başlayan annesinin rahatsızlandığını giderek arttığını söyledi.
Etil alkol sattığının kabul eden Güler, savunmasında, "Bunu da yasal izinler içerisinde sattım. Benim herhangi bir şekilde dükkanımdan alışveriş yapan birinin, yanlış yönlendirme yaparak, alkol olarak tüketilemeyecek bir maddeyi tüketmesini sağlamam söz konusu değildir. Ölen kişiyle alakalı üzüntümü de bildirdim. Ancak onun ölümüyle alakalı bir durumum söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
Etiketler: İstanbul Sahte Alkol Sahte İçki
Sıradaki Haber
Öğrenci servisi kazasında can kaybı 4'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz