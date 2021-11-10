Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 57 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 57 düzensiz göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Göç Muğla Sahil Güvenlik Yunanistan
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