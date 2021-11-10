Muş'ta Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin, meskun mahalde eylem hazırlığındaki teröristleri etkisiz hale getirdikleri tatbikat gerçeği aratmadı.

Karaağaç beldesi kırsalında düzenlenen tatbikatta, polisler senaryo gereği saldırı hazırlığı yapan teröriste operasyon yaptı.

Gerçek mühimmat, ses ve sis bombalarının kullanıldığı tatbikatta, polisler teröristi kısa sürede tespit ederek etkisiz hale getirdi.

Teröristin çıkarıldığı sırada yapılan taciz ateşine de karşılık veren ekipler, başarılı operasyonla bölgenin güvenliğini sağladı.

Tatbikatın sonunda keskin nişancı, 280 metre uzaklıktaki balonu vurarak Türk bayrağını açtı.

"Artık bu bölgede terör yok"

Tatbikatı izleyen Vali İlker Gündüzöz, polis ve jandarma teşkilatının 24 saat hizmet esasına göre çalıştığını söyledi.

Gündüzöz, güvenlik güçleri sayesinde bölgenin terörden arındırıldığına söyleyerek, "Arkadaşlarımızın eğitimlerini gözden geçirmeleri, gerçeğine çok yakın bu olaylarda tecrübe kazanmalarını sağlayan önemli bir uygulamadır. Jandarma ve emniyet koordinasyon halinde faaliyet göstermektedir. Hem istihbarat paylaşımı hem de çeşitli tatbikatlarını bir arada yapabilmektedir. Bu bize büyük avantaj sağlamaktadır. Özel harekatçıların gerçek hayatta olduğu gibi gerçeğine çok yakın bir operasyonel faaliyetini izlemekten gurur ve mutluluk duyduk. Keskin nişancımızın uzaktan balonu vurup, Türk bayrağını meydana çıkarması da gurur verici hareketti. Biz devlet olarak her zaman, her koşulda hazır olmak durumundayız. Çünkü hainler her zaman çeşitli hesaplar içerisinde olabilirler. O yüzden bu tatbikatlar, bunun gibi eğitimler bizim için önemli. Artık bu bölgede terör yok, terörün adı yok. Şenyayla'da artık pikniğe gideceğiz." dedi.

Tatbikatı, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Jandarma Komutanı İlhan Şen de izledi.