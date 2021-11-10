Yaşanan doğal afet sonucu kül olan ormanların tekrardan yeşerebilmesini kolaylaştırmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yanan alanlarda doğa kendini yenilerken Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan, Milas ve Datça ilçelerinde temmuz ve ağustos aylarında çıkan orman yangınlarında zarar gören 52 bin hektar alan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yarın yaklaşık 300 bin sığla, keçiboynuzu, dut, mavi servi, kara servi, defne, erguvan, yalancı akasya, kızılçam gibi fidanlar toprakla buluşacak. Yıl sonuna kadar Muğla ve 9 ilçesinde yaklaşık 27 milyon 815 fidan dikilmesi planlandığı bildirildi.

[Fotoğraf: AA]

2 şehidin ismi hatıra ormanında anılacak

Aynı zamanda Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran günü başlayan orman yangınını söndürürken yaşamını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir ile 29 Temmuz 'da Armutalan Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekiplere gönüllü olarak su taşırken yaşamını yitiren 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in hatırasını yaşatmak için de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü "11 Kasım Milli Ağaç Günü" fidan dikme töreni düzenleyecek.

Yarın saat 14.00'te başlayacak tören öncesi İçmeler Mahallesi'nde 100 hektarlık alanda gradoni tipi teras yapıldı.

Alt ve üst toprak işlemesi, fidan dikim noktası belirleme çalışması tamamlandı. Hatıra ormanında vatandaşların katılımıyla 50 bin fidan toprakla buluşacak.

[Fotoğraf: AA ]

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantı ile katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Ağaçlandırma Günü için törene Ankara'dan katılacağı, Muğla'dan ise Bodrum Güvercinlik ve Marmaris İçmeler Mahallesi'nde fidan dikim törenine canlı görüntülü bağlantı yapılacağı öğrenildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz fidanlar toprakla buluşacak. Törene, 7'den 77'ye herkesin Milli Ağaçlandırma Günü'ne katılmalarını bekliyoruz. Fidan dikmek isteyen bütün vatandaşlarımız ilçelerdeki birimlerimizi arayarak kendilerine yardımcı olunacak" dedi.