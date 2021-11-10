Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Tuzla'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tuzla Tepeören Formula Yolu üzerinde seyreden Ali Çiğli idaresindeki otomobil, trafik ışıklarından dönen Faruk Türk'ün kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı, yaralılardan bazıları ise araçta sıkıştı.
Araçta sıkışan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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