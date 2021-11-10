Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den İç Anadolu'ya "don" uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji'nin tahminlerine göre İç Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli ve orta kuvvetli don olayının görülmesi bekleniyor
Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta gece saatlerinden itibaren don görülmesi bekleniyor.
Dikkatli ve tedbirli olun uyarısı yapıldı
Bu gece yarısından sonra etkili olması beklenen don, cuma sabahına kadar sürecek.
Meteoroloji zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerden dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Perşembe günü kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek hava sıcaklıklarının cuma günü artması öngörülüyor.
Sıcaklıkların, ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Aksaray Hava Durumu İç Anadolu Bölgesi Karaman Konya Niğde
Son Haberler
- 18:38
- 18:25
- 18:22
- 18:16
- 18:19
Sıradaki Haber
Erzurum'da bir ayda 464 okula kütüphane yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz