Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta gece saatlerinden itibaren don görülmesi bekleniyor.

Dikkatli ve tedbirli olun uyarısı yapıldı

Bu gece yarısından sonra etkili olması beklenen don, cuma sabahına kadar sürecek.

Meteoroloji zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerden dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Perşembe günü kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek hava sıcaklıklarının cuma günü artması öngörülüyor.

Sıcaklıkların, ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.