E.K. yönetimindeki otomobil, kavşakta 23 yaşındaki M.Ü. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet otomobilin kaputunda kalırken, sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü tedbir amaçlı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaporta üzerinde kalan motosiklet ise polis ve vatandaşların yardımıyla araç üzerinden alınarak kenarı çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.