Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 3. Piyade Tümen Komutanlığının desteğiyle dün ilçe kırsalında yaptıkları aramada, 6 çuval içinde araziye gizlenmiş 180 kilogram eroin ve 7 kilo 100 gram afyon sakızı ele geçirdi.