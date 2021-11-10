Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de kayalık alanlara gizlenmiş mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalık alanlara gizlenmiş mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-8 Operasyonu" başlatıldı.
Bu kapsamda dün ilçe kırsalındaki iki noktada, kayalık alana gizlenmiş 120 milimetrelik 12 havan mühimmatı, 81 milimetrelik 4 havan mühimmatı, 600 gram kara barut ve teleferik sistemi ele geçirildi.
Mühimmat ve diğer malzemeler imha edildi. Bölgede operasyon sürüyor.
Etiketler: Hakkari Terör Örgütü PKK/KCK
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