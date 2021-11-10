Marmaris'in İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Yangın kuru otların tutuşması ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallelerindeki ormanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Havadan ve karadan gece-gündüz söndürme çalışmasıyla yangın söndürüldü. 9 gün süren yangında yaklaşık 13 bin 650 hektar alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları ardından Orman Bölge Müdürlüğü yaptığı ihale ile yanan alanların temizlenmesi için harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzmanları yanan alanlarda inceleme yaparak kesilecek 7 bin 500 hektar alanı belirledi. 7 şehirden gelen kesim işçileri kısmen zarar gören ağaçların kesimine başladı.

[Fotoğraf: DHA]

90 günde 1500 hektar alanda ağaç kesimi ve temizleme yapıldı. Aradan geçen 90 gün süre içinde yüksek tepe ile yerleşim yerlerine yakın alanlarda zarar gören ağaç diplerinde bitkiler çıkarak büyümeye başladı.

Yeşil bitki örtüsünü fark eden Marmarisliler fotoğraf ve video çekti. Yangın nedeniyle griye dönen topraktan 'Siklamen' ve 'Güz çiğdemi' çiçekleri açtı. 50 ile 1500 metre yüksekliklerde yetişen çiçekler görenleri mutlu etti.

300 bin fidan toprakla buluşacak

Yanan alanlarda doğa kendini yenilerken Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan, Milas ve Datça ilçelerinde temmuz ve ağustos aylarında çıkan orman yangınlarında zarar gören 52 bin hektar alan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yarın yaklaşık 300 bin sığla, keçiboynuzu, dut, mavi servi, kara servi, defne, erguvan, yalancı akasya, kızılçam gibi fidanlar toprakla buluşacak. Yıl sonuna kadar Muğla ve 9 ilçesinde yaklaşık 27 milyon 815 fidan dikmeyi planlandığı bildirildi.

İki şehidin ismi hatıra ormanında anılacak

Aynı zamanda Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran günü başlayan orman yangınını söndürürken yaşamını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir ile 29 Temmuz 'da Armutalan Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekiplere gönüllü olarak su taşırken yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in (25) hatırasını yaşatmak için de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, '11 Kasım Milli Ağaç Günü' fidan dikme töreni düzenleyecek.

Yarın saat 14.00'te başlayacak olan tören öncesi İçmeler Mahallesi'nde 100 hektarlık alanda gradoni tipi teras yapıldı.

Alt ve üst toprak işlemesi, fidan dikim noktası belirleme çalışması tamamlandı. Hatıra ormanında vatandaşların katılımıyla 50 bin fidan toprakla buluşacak.

[Fotoğraf: AA ]

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantı ile katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Ağaçlandırma Günü için yapılacak törene Ankara'dan canlı bağlantı ile katılacak.