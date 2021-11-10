Uşak'ta Atatürk Mahallesi'ndeki evin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ev sahipleri Ümit ve Nejla Güler çifti, itfaiye ekiplerine bodrum katta köpek ve güvercinlerinin bulunduğunu söyledi.

Köpeği yangından kurtarmak için eve giren Ümit Güler ve itfaiye ekipleri, "Linda" isimli köpeği dışarı çıkardı.

"Linda"ya gözyaşları içinde kavuştular

Bir itfaiye eri dumandan etkilenen köpeğe, oksijen tüpündeki maskeyi bağlayarak hava verdi. Kendine gelen köpek, sahibine teslim edildi.

Köpeklerine kavuşan Güler çifti, saatlerce gözyaşı döktü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında 20 güvercin telef oldu.