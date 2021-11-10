Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, çalışmalar kapsamında örgüte üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı yakaladı.
Kanun hükmünde kararname ile 2018 yılında meslekten ihraç edilen eski polis E.A. cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ
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