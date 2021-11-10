Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyreden Mehmet Ö. idaresindeki servis midibüsü dün, yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrildi.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı hayatını kaybetti. Servis sürücüsü Mehmet Ö. ile midibüsteki 19 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerden Esma Nur Avcı, kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavileri tamamlanan 2 öğrenci taburcu edildi.

Can kaybı 4'e yükseldi

Kazada ağır yaralanan lise birinci sınıf öğrencisi Rabia Üst'ün, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün öğleden sonra hayatını kaybetmesiyle birlikte can kaybı sayısı 4'e yükseldi.

Sürücü Mehmet Ö. ile yaralı 15 öğrencinin ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Birsen Giriş toprağa verildi

Öğrenci servisi midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Birsen Giriş, Derince İmam Hüseyin Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.