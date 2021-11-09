Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü, bağlantı köprüsünden dere yatağına devrildi.

1'i öğrenci 2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 öğrenci yaralandı. 1'i öğrenci 2 kişi de hayatını kaybetti.

Vali Yavuz'dan açıklama

TRT Haber canlı yayınına katılan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, öğrenci servisinin bağlantı köprüsünden aşağıya devrildiğini belirterek, çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, dere yatağına düşen okul servisi ile ilgili açıklama yapıyor. https://t.co/ssmvoMsEKt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 9, 2021

Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin gereken müdahaleyi yaptığını aktaran Yavuz, yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmeye devam ettiğini belirterek, 1'i öğrenci 2 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.