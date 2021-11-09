Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Darende'ye bağlı Balaban Mahallesi'nde meydana geldi.
Davut K. yönetimindeki 44 ACP 115 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Haydar D. yönetimindeki 16 CBP 19 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan sürücüler ile yanlarında bulunan 2 kişiyi, yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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