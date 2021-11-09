Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem tedirginlik yarattı. Depremde herhangi bir can kaybı meydana gelmezken bazı binalarda ağır hasar oluştu. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası halk geceyi park ve bahçelerde geçirdi.

Deprem faaliyetlerinin hemen hiç görülmediği Konya’daki sarsıntı akıllara “Yaşanan volkanik bir deprem olabilir mi?” sorusunu getirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Konya depremini TRT Haber için değerlendirdi.

Meram depreminin kaynağı ne?

Meram’da meydana gelen depremin bulunduğu bölgede sarsıntı oluşturacak bir fay görünmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Ersoy, “İç Anadolu çok deprem oluşturan bir yer değil. Ancak yanlış bir inanış var; Konya ve çevresi Türkiye’nin en sağlam yeri ve deprem tehlikesi yok gibi bir algı vardı. Böylelikle çürümüş oldu” diyor.

Türkiye’nin her yerinde deprem olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ersoy, şöyle konuşuyor:

“İç Anadolu Bölgesi’nde hem volkanik hem de tektonik kökenli depremler oluşabilir. Eğer bir deprem fay üzerinde meydana geliyorsa bu tektonik kökenlidir. Ancak yer kabuğu içerisinde "mağma" dediğimiz faaliyetler içerisinde meydana geliyorsa bu da volkanik kökenlidir.”

[Fotoğraf: AA]

"Volkanik kökenli olabilir"

Türkiye’de tarih boyunca çeşitli volkanik faaliyetlerin meydana geldiğini hatırlatan Ersoy, Meram'ı yorumlarken bu bilginin altını çiziyor:

“İç Anadolu Bölgesi’ndeki bu depremler, volkanik kökenli de olabilir. Çünkü deprem olan yerde tektonik bir fay kırığı bulunmuyor.”

Prof. Dr. Ersoy bu noktada Eylül 2020’de Niğde’de meydana gelen depremi örnek vererek, şöyle devam ediyor:

“Niğde civarında meydana gelen depremlerin de volkanik kökenli olabileceği konusunda bir yaklaşımımız vardı. Bunları net söylemek için iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Teorik olarak ya derinde gömük, yüzeye çıkmayan bir fay var. Bunun oluşturduğu bir deprem... Ya da İç Anadolu’nun genel karakterinden kaynaklı bir volkanik deprem olabilir.”

[Fotoğraf: AA]

Bölgede daha büyük deprem olur mu?

Meram'da yeni bir sarsıntı beklenip beklenmediği merak edilen bir diğer soru. Prof. Dr. Ersoy bu noktada yeni ve daha büyük bir deprem beklenmediğini söylüyor:

“Elbette daha küçük depremler olabilir. Ancak yıkıcı anlamda büyük bir deprem olmayacağını düşünüyorum. Bir süre küçük depremler görülebilir.”

Peki bölgede volkanik bir hareketlilik olabilir mi? Prof. Dr. Ersoy, bu konuda ise şu açıklamayı yapıyor:

“Klasik anlamda dağdan fışkıracak şekilde volkanik püskürme olmaz. Sadece dağdan püsküren lavlar, dumanlar çıkan bir volkanizmayı kastetmiyoruz. Bazen yerkabuğunda sessiz, görünmez biçimde yaşanan bazı magmatik faaliyetler de volkanik faaliyetler içerisinde yer alabilir.”

