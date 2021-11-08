Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 10,61 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem tüm kentte yoğun olarak hissedildi. Çevre iller de oluşan depremle sallandı.

Konya'nın Meram ilçesinde deprem meydana geldi. 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki tüm gelişmeler @trthaber'de. https://t.co/DpZZVOMFB3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 8, 2021

Çocuklarını, evcil hayvanlarını alan vatandaşlar, sokaklara çıktı.

AFAD: 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alındı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya, Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir." denildi.

Bakan Kurum: İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki son durumu @trthaber'de anlatıyor. https://t.co/W7UDsX8lOI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 8, 2021

Belediye Başkanı Altay: Lütfen panik yapmayın

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım." dedi.