Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dünyada güven bunalımları yaşanırken biz hedeflerimize yürüdük. Salgın tedbirlerinin yol açtığı sıkıntıları geride bıraktık.

"Yüz yüze eğitim devam edecek"

Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir.https://t.co/Evo0RUQfVy pic.twitter.com/25Evya7Tnj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 8, 2021

"40 bin sağlıkçı atanacak"

Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermeyeceğiz. Vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağıya çekeceğiz. Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alacağımızı da milletimizle paylaşmak istiyorum.https://t.co/Evo0RUQfVy pic.twitter.com/KtsNgFe3ZF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 8, 2021

"Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılacak"

Avrupa’da doğal gaz fiyatları kat be kat artarken biz halen konuttaki gazı yüzde 76 indirimle veriyoruz. Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık.https://t.co/Evo0RUQfVy pic.twitter.com/FH8ChQdpSH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 8, 2021

CHP'ye tezkere tepkisi

Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur. Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir. Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir.

[CHP'ye tezkere tepkisi]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tezkereye karşı çıkmak, TSK'nın ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir.https://t.co/Evo0RUQfVy pic.twitter.com/rSblZmKfWs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 8, 2021

İyi Partili Türkkan'a küfür tepkisi

Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir. Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız. CHP'den tepki gösterilmemesi arka plandaki kirli pazarlıkların göstergesidir.

[İyi Partili Türkkan’a küfür tepkisi]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yerinin olmaması lazım.https://t.co/Evo0RUQfVy pic.twitter.com/uGrQlGRZaQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 8, 2021

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldü.

Karabağ ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar, dökülen kanın ve trajedilerin baş sorumlusudur.

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