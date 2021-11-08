Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dört ilde 634 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Jandarma tarafından, Muş Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli türlerde 634 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Muş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıkları tarafından son 5 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 321 kilogram toz esrar, 300 kilogram kubar esrar, 6 kilogram eroin, 7 kilogram metamfetamin, 1100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Muş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 5 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında;— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) November 8, 2021
-321 kg toz esrar,
-300 kg kubar esrar,
-6 kg eroin,
-7 kg metamfetamin,
-1100 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek şüpheli yakalanmıştır. pic.twitter.com/68YQFAMdAq
Etiketler: Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 17:38
- 17:39
- 17:39
- 17:37
- 17:26
Sıradaki Haber
Anıtkabir'de koronavirüs tedbirli anma programı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz