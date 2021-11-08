Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılışının birinci yıl dönümünde İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kutlama mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik ilişkisine dikkati çekti.

"Aynı hüznü ve sevinci paylaşarak iki devlet tek millet ruhuyla hep omuz omuza yürüdük. Geçen sene bugün bu kutlu yürüyüş zaferle taçlandı" açıklamasını yaptı.

Altun, Karabağ'ın büyük bir direniş ruhuyla özgürlüğüne kavuşturulduğunu belirtti.

"Karabağımıza selam olsun" dedi.

Aynı hüznü ve sevinci paylaşarak, iki devlet tek millet ruhuyla hep omuz omuza yürüdük.

Geçen sene bugün, bu yürüyüş kutlu bir zaferle taçlandı.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin büyük bir direniş ruhu ile özgürlüğüne kavuşturduğu Karabağ’ımıza selam olsun. #KarabağAzerbaycandır pic.twitter.com/HjSQasqN0j — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 8, 2021

Fahrettin Altun mesajıyla birlikte Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini anlatan video paylaştı.

Videoda; Karabağ Zaferi'ne giden süreçte iki Türk devletinin dayanışması; savunma, ticaret, teknoloji alanlarındaki iş birliği anlatılıyor.