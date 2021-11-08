Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplandı. Toplantı saat 15.50'de başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.
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