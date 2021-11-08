Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistanlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye'de yapılacak Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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