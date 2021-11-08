Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu
[Fotoğraf: AA]
Lütfü Türkkan'ın görevinden istifa etmesinin ardından İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu.
İyi Parti TBMM Grubu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplandı.
Bingöl'de bir şehit yakınına küfrettiği için İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine bu göreve, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.
Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Başta siyasetçiler olmak üzere Türkkan'a çok sayıda tepki gelmişti.
Türkkan tepkiler üzerine özür videosu yayınlamıştı. Ardından İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden de istifa ettiğini açıklamıştı.
Etiketler: İyi Parti Şehit Son Dakika
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