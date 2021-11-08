İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz Cuma günü Bingöl’e gerçekleştirdiği ziyarette, milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etti.

Türkkan'ın küfrünün ardından hem Şehit ağabeyi Tahir Gümren hem de Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK), savcılığa gelerek suç duyurusunda bulundu.

Bingöl adliyesine şehit ağabeyi Tahir Gümren'in yanı sıra Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve BİŞHAK Başkanı Naim Tan geldi.

Adliye önünde açıklama yapan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, Türkkan hakkında 1 kuruşluk maddi tazminat davasının açılması için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Türkkan hakkında şehit ağabeyi Tahir Gümren 500 bin TL’lik, BİŞHAK Derneği Başkanı Naim Tan ise dernek adına 1 kuruşluk dava açılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.