Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 11:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Baykar, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
Baykar Savunma, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1'inci yıl dönümünü kutladı.
Türkiye'nin ilk milli ve özgün İHA, SİHA ve TİHA'larını yapan Baykar, Twitter'dan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı.
Paylaşımda, "Ege'den Hazar'a kadar, beşikten mezara kadar Azerbaycan, Türkiye. Tarihin yazdığı destan, iki bedende bir can Türkiye, Azerbaycan." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Savunma Sanayii Azerbaycan Dağlık Karabağ
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