Türkiye'nin ilk milli ve özgün İHA, SİHA ve TİHA'larını yapan Baykar, Twitter'dan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı.

Paylaşımda, "Ege'den Hazar'a kadar, beşikten mezara kadar Azerbaycan, Türkiye. Tarihin yazdığı destan, iki bedende bir can Türkiye, Azerbaycan." ifadelerine yer verildi.