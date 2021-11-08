Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında sona gelindi.

Mahkeme, Altaylı'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki hükmünü açıkladı.

Sanık Altaylı'ya FETÖ üyeliği suçundan 10 yıl, siyasi ve askeri casusluk suçundan da 14 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Diğer sanık Mehmet Barıner de FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, siyasi ve askeri casusluk suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Damadına FETÖ'den 12 yıl hapis

Enver Altaylı'nın damadı olan ve FETÖ kapsamında yargılanan Metin Can Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Yılmaz "siyasi ve askeri casusluk" suçundan ise beraat etmişti.

