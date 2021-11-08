Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski istihbaratçı Altaylı'ya 23 yıl hapis cezası
[Fotoğraf: AA ]
Eski istihbaratçı Enver Altaylı, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ üyeliği suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Barıner de aynı suçlardan 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında sona gelindi.
Mahkeme, Altaylı'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki hükmünü açıkladı.
Sanık Altaylı'ya FETÖ üyeliği suçundan 10 yıl, siyasi ve askeri casusluk suçundan da 14 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Diğer sanık Mehmet Barıner de FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, siyasi ve askeri casusluk suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Damadına FETÖ'den 12 yıl hapis
Enver Altaylı'nın damadı olan ve FETÖ kapsamında yargılanan Metin Can Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Sanık Yılmaz "siyasi ve askeri casusluk" suçundan ise beraat etmişti.
Etiketler: Casusluk FETÖ Son Dakika
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