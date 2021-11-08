Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber, DHA
Diyarbakır merkezli 4 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır ile İzmir, Antalya ve Mardin'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, aralarında bazı HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dergi ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır PKK/KCK Son Dakika Terörle Mücadele
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