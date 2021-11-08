Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı bir açıklama yaptı.

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etabı için test sürüşü gerçekleştirileceğini belirtti. "Sürüşün sonunda İstanbul Havalimanı İstasyonu'na ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız." dedi.

Karaismailoğlu test sürüşünde 30 kilometre yol katedeceklerini vurguladı.

Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hat 37,5 kilometre uzunluğunda ve toplam 9 istasyondan oluşuyor.

Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçlarıyla günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor.