İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda ilk test sürüşü bugün yapıldı.

Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hat 37,5 kilometre uzunluğunda ve toplamda 9 istasyondan oluşuyor.

Yüzde 96'sı tamamlanan hat ile İstanbullular İstanbul Havalimanı'na raylı hat ile ulaşabilecek.

Test sürüşünde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün tren test sürüşü yapılan, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul havalimanı metro hattımız 9 istasyonu olan 37,5 kilometrelik önemli bir metro projesidir" dedi.

Saatte 120 kilometre hız ile, Türkiye’nin en hızlı metrosu olma özelliğine sahip araçlar kullanılacak.

2022'nin ilk çeyreğinde açılacak

Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki sinyalizasyon ve diğer sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre, hattımızı 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbullular’ın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Ardından 2022 yılı içinde Gayrettepe İstasyonu’muzun yapımını tamamlayıp, test aşamasına geleceğiz."