Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 13:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.
Etiketler: Terörle Mücadele
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