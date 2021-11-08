Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İyi Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması
İyi parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ile ilgili, "Bugün konuşacağız milletimize sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi.
İyi parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfretmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Ağıralioğlu, "Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak İçin söylemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak olduğu bir vakar var, bir adam genel başkanımıza galiz ağza alınmayacak laflar etmiştir." dedi.
Hatayı görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Bugün konuşacağız, milletimize sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.
Hata yapanları makamdan çektiklerini, kusuru görmezden gelmeyeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in asla müsamaha ile karşılamayacağını söyledi.
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Etiketler: İyi Parti Lütfü Türkkan
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