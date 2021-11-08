Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EBRD Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Bassoyu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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