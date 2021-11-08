AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Myanmar'da 1 sene önce yapılan seçimlerin demokrasi için umut veren sonuçlarının 1 Şubat 2021'deki askeri darbeyle tersine çevrildiği belirtildi.



Ülkedeki olağanüstü halin Ağustos 2023'e kadar uzatılmasının askeri yönetime meşruiyet kazandıramayacağına dikkat çekildi.

AB, Noeleen Heyzer'in Birleşmiş Milletler Myanmar Özel Elçisi olarak atanmasını memnuniyetle karşıladı.



İnsan hakları ihlali olan saldırılar kınandı



Myanmar ordusunun işkence, cinsel şiddet, keyfi gözaltı, özel mülk ve dini mekanların yok edilmesi de dahil olmak üzere Chin eyaletindeki sivillere yönelik yapılan tüm saldırılar kınandı ve orantısız güç kullanımını derhal durdurun çağrısı yapıldı.



AB, Myanmar eski Devlet Başkanı Win Myint ile ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii de dahil olmak üzere, darbeyle bağlantılı olarak keyfi biçimde gözaltına alınan herkesin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Askeri darbeyle sonuçlanan süreçte ne olmuştu?



Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.



Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.



Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.



Ülkede üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.