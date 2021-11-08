KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, 23 Ocak'ta oy verileceği göz önüne alınarak gerekli çalışmayı yapması için tüm partilerin mutabakata vardığını ifade etti.

Sennaroğlu, komitenin "karma oy sisteminin ortadan kaldırılması ya da değiştirilmesi" konusunda çalışma yapacağını, ayrıca Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda yapılması düşünülen değişiklikle ilgili komite kurulması konusunda karar çıktığını söyledi.

Mecliste yapılan toplantıya; Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.