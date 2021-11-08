Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta dün akşam bir otobüs maskeli dört kişi tarafından kaçırıldı. Sürücü ve yolcuları indiren İngiltere ile birlik yanlıları, Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmaya tepki olarak otobüsü yaktı.

Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı Nichola Mallon, olayı ''utanç verici ve tiksindirici" olarak nitelendirdi. Mallon, "Bu, bu yılki dördüncü saldırı. Bu korkak ve pervasız saldırıların arkasındaki suçlular, kendi topluluklarına zarar vermekten ve onları kritik bir kamu hizmetinden mahrum bırakmaktan başka bir şey yapmıyor" dedi.

Tartışmalı Kuzey İrlanda Protokolü

Brexit Anlaşması'nın bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına uymaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise gümrüğe tabi tutuluyor.

Birlik yanlıları, Kuzey İrlanda Protokolü'ne karşı eylemler yapıyor. Protestocular mart ve nisandaki gösterilerde otobüs ve araçları ateşe vermişti.

3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Kuzey İrlanda'da,1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalar yaşanmıştı.

"Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

1998'de imzalanan Belfast Anlaşması (Hayırlı Cuma) ile Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın, bölge halkı arasında güven tam olarak sağlanamıyor.