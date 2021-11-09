Erzurum Topdağı'nda Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Aziziye Tabyaları'nda düzenlenen tören Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Aziziye’de alınan zaferin bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Memiş, "Emperyalist güçlere karşı Aziziye Tabyaları'nda verilen kahramanlık mücadelesini burada vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, il protokolümüzle kutluyoruz, şehit ve gazilerimize minnettarlığımızı gösteriyoruz. Ermeniler tabyaların kapılarını Ruslara açtı. Fakat 144 yıl önce hem doğudan hem batıdan saldıran emperyalist güçler, Erzurum'da hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştılar. Aziziye Tabyaları'nın düştüğü bilgisi üzerine camilerden salalar okunarak halk askerlere yardıma davet edilmiş. Beşikteki bebeğini bırakan Nene Hatun'un 'Bebeğim anasız, babasız büyür de vatansız büyümez' sözünü hepimiz biliyoruz. İşte öyle tabyalara gelmiş ecdadımız ve gerekeni yapmıştır. Emperyalist güçler buradan geri püskürtüldü. Ecdadımızla ne kadar övünsek azdır." dedi.

Erzurum'un cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 58 gün ev sahipliği yaptığını söyleyen Memiş, ''Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in temelleri burada atıldı. Bu kahramanlıklardan birisi de 15 Temmuz da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oldu. Tıpkı o dönemlerde olduğu gibi. O dönemlerde tabyaların kapılarını düşmanlara açanlar gibi 15 Temmuz’da da ülkenin kilidini, ülkenin anahtarını başkasına vermek isteyen içimizdeki hainlere karşı, bu millet çok büyük bir sınav verdi. Hepsinden Allah razı olsun." dedi

Şehitler anısına fidan dikildi

Tören, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının marşlar seslendirmesi ve protokoldekilerin şehitler anısına tabyaların bulunduğu alana fidan dikmesiyle sona erdi.