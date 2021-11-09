Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar Mahallesi halkı, geçen sene yaşanan kuraklıktan sonra Kirse Deresi yatağının içine 100 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde gölet yapmıştı.

Setle kapatılan gölet su tutmaya başladı. Ancak göletin sulamada yetmeyeceğini düşünen mahalle halkı, baraj yapmaya karar verdi.



Önce iş makineleriyle dere yatağında 250 metre uzunluğunda, 12 metre derinliğinde ve 30 metre genişliğinde kazı yaptıran mahalle halkı, önüne de arazideki dev kayaları kullanarak set yaptı.

100 bin liraya mal oldu

Su tutmaya başlayan barajdan başta mahalle halkı olmak üzere çevredeki çiftçilerin tarlalarını kuraklık dönemlerinde sulayabileceğini söyleyen muhtar Ergin Gürsoy, “Bize yaklaşık 100 bin liraya mal oldu. Mahalle halkımızla imece usulü yaptık. Barajdan orman yangınlarında helikopter su bile alabilecek” dedi.

Muhtar Gürsoy, kuraklığa karşı kendi imkanlarıyla baraj yaptıklarını belirterek, “Havaların kurak geçmesi ve ürünlerde yaşanan rekolte düşüklüğü nedeniyle önümüzdeki yılları garanti altına almak istedik. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Herkes buradan ücretsiz faydalanacak. Önümüzde yaşanabilecek kuraklığa karşı önlemimizi de almış olduk” dedi.

