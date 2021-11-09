Söğütlüdere köyü Kaleler mevkisinde kamyonuyla seyreden Halit Gökçek, girdiği virajda aracın kontrolünü kaybetti.

Yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyon, ağaçlara çarparak durabildi. Kamyon şoförü Halit Gökçek ile yanındaki Ali Albak ve Hasan El yaralandı.

Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gökçek'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ölüm virajı

Bu arada, kamyonun çarptığı ağaçların yanında bulunan evin sahibi Mukadder Hatunoğlu, kazanın gerçekleştiği virajın bölge halkı tarafından 'ölüm virajı' olarak nitelendirildiğini söyledi.

Hatunoğlu, "Bu yolda her ay bir kaza oluyor. Bugün de kamyon evimize kadar geldi. Ağaçlar olmasaydı evimi de alıp gidecekti. Bu virajda düzenleme yapılmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan, aynı virajda 8 Mart'ta Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen geziden dönen otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2’si ağır 32 kişi yaralanmıştı.