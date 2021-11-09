Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
11 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye’de yolcu minibüsünde 11 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E90 otoyolunda uygulama noktasında, şüphe üzerine şehirler arası taşımacılık yapan bir yolcu minibüsünü durdurdu.
Ekipler, narkotik eğitimli köpeği kullanarak yaptığı aramada bir çuvalda 11 kilo 150 gram buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Osmaniye Uyuşturucu
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