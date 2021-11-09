Konya Seydişehir ilçesinde bir kahvehanede Mevlüt Çağsak, Ayhan Yalçınkaya, Ahmet Öksüz ve Necati Harmancı ile tartıştı. Çağsak’ın silahlı saldırısı sonucu Ahmet Öksüz ve Ayhan Yalçınkaya hayatını kaybetti, Necati Harmancı yaralandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Mevlüt Çağşak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

En ağır şekilde cezalandırılması istendi

Konya Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mevlüt Çağsak, müşteki avukatı Şafak Kabak katıldı. Avukat Şafak Kabak, sanığın suçunu kabul ettiğini, en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti sanık Çağsak'a, Hacı Ahmet Öksüz ve Ayhan Yalçınkaya’yı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 2 kez 15'er yıl, Necati Harmancı'yı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere 42 yıl 6 ay hapis cezası verdi.