Las Vegas kentinde düzenlenen ve otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren 14 Türk firmasının katıldığı fuarda, dünyanın pek çok farklı ülkesinden otomotiv sektörü temsilcileri bir araya gelip piyasaların son durumuyla ilgili görüş alışverişi yapma imkanı buldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle geçen yıldan bu yana yapılan çevrimiçi fuarlarla mevcut ve alternatif pazarlarda ihracatı artırmaya çalışan OİB, fiziki etkinliklerin başlamasıyla bu alandaki faaliyetlerini hızlandırdı.



OİB, 100 milyar dolarlık otomotiv tedarik endüstrisi ithalatı yapan Amerikan pazarından Türk otomotiv sektörünün daha fazla pay almasını hedefliyor.

“ABD'den aldığımız payı artırmamız gerekiyor"



OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, "Pandemi öncesi 11 milyon adetle dünyanın en büyük motorlu araç üreticilerinden biri olan ABD, dünyanın en büyük otomotiv üretim merkezleri ve ithalatçısı arasında yer alıyor.Hedef pazarımız olan bu büyük ülkeden aldığımız payı artırmak için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor” dedi.



Türkiye'nin 3 yıldır ABD'ye otomotiv ihracatının senelik ortalama 1 milyar dolar olduğu bilgisini veren Sabuncu, yapılacak çalışmalarla ABD'nin 100 milyar dolara ulaşan tedarik endüstrisi ithalatından daha fazla pay almanın mümkün olduğunu söyledi.

