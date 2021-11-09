Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
77 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari Yüksekova'da 77 kilogram eroin ve 20 litre asit anhidrit ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 çuval içerisinde 77 kilogram eroin ve plastik bidon içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 20 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.
Valikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu
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